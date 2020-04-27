Виталий Перетолчин: в Усть-Илимском районе в 2020 году построят три фельдшерско-акушерских пункта

Усть-Илимский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области под председательством Александра Ведерникова проходит в Иркутске 28 апреля. В его состав входят депутаты ЗС и председатели дум муниципальных образований.

Как сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на заместителя председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, регионального координатора партпроекта «Чистая страна» Виталия Перетолчина, в Усть-Илимском районе в 2020 году построят три фельдшерско-акушерских пункта: в населенных пунктах Ершово, Бадарма и Бадарминск.

– Я с моим коллегой-депутатом Законодательного собрания Иркутской области Артёмом Лобковым и мэром Усть-Илимского района Яковом Макаровым добивались этого. И ждали жители начала строительства. ФАПы необходимы, особая надобность объектов в отдаленных от райцентров деревнях и селах, где людям, особо пожилому невнесению, нужна скорая медицинская помощь, а фельдшеры не всегда оперативно могут добраться, учитывая расстояния, – рассказал парламентарий.

Виталий Перетолчин отметил, что по сравнению с предыдущими годами, темпы возведения фельдшерских пунктов начали наращивать.

– 19 ФАПов уже открылись, на очереди – еще 15: в Нижнеилимском, Усть-Илимском, Заларинском, Осинском, Братском, Усольском и Черемховском районах. Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 43 ФАПа в районах Иркутской области, – рассказал Виталий Перетолчин.

Напомним, в Иркутской области под руководством секретаря иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола действует волонтерский центр по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса на базе общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья.

Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Также на базе волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую помощь можно по номеру 8914-005-19-05.