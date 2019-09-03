Владимир Путин пообещал жителям Тулуна не снимать режим ЧС до разрешения проблем с жильем

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, наиболее всего пострадавшего от паводка, пообещал, что режим ЧС в Иркутской области не будет отменен до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

У городской администрации, куда президент пришел после посещения школы, собралось большое количество местных жителей, которые хотели рассказать главе государства о своих проблемах, сообщают Вести FM . Президент долго отвечал на их вопросы.

А сразу по прибытии в Тулун Владимир Путин посетил местную школу, зашел в один из классов на урок математики и поздравил учащихся с Днем знаний. Президент пообещал, что разрушенная наводнением школа №20 будет восстановлена в течение года. Он поблагодарил школьников, которые во время паводка вели себя мужественно, по-взрослому, и помогали взрослым.