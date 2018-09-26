Власти Иркутска просят законодательно закрепить за регионом расходы на жильё для инвалидов-внеочередников

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума совместно с администрацией Иркутска намерена обратиться в Заксобрание и правительство Иркутской области с просьбой на законодательном уровне закрепить за регионом расходные обязательства на внеочередное обеспечение инвалидов жильём из специализированного фонда. Решение об этом было принято 26 сентября на думских слушаниях. Как рассказала и.о. заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова, вопрос не урегулирован в отношении тех инвалидов, которые встали на учёт после 1 января 2005 года. Для тех инвалидов, кого учли до этой даты, вопрос решается через Минсоцразвития Иркутской области. В Иркутске сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят 111 человек. – Ситуация складывается таким образом, что сначала граждане судятся с администрацией Иркутска, суд им присуждает предоставление жилья во внеочередном порядке. Мы закупаем квартиры, потом формируем иск к Минфину Иркутской области и садимся с ними за возмещение расходов и выигрываем суды, – поясняет чиновница. Так, по решению суда, за 2012-2014 года администрация Иркутска закупила 12 квартир на сумму больше 18,8 млн рублей. На основании решения Арбитражного суда с Минфина в пользу мэрии эти расходы были взысканы. В 2015 году мэрия купила 20 жилых помещений, потратив 27,9 млн рублей. Эти деньги удалось взыскать только в 2018 году через апелляционную инстанцию. В прошлом году на 20 квартир заключили муниципальный контракт на сумму чуть больше 30 млн рублей. Эти деньги будут возвращаться также через суд. – Отсутствие правового регулирования в сфере предоставления инвалидам и семьям с детьми-инвалидами на предоставление жилых помещений из фонда Иркутской области и дополнительных мер социальной поддержки на эти цели нарушает право этой категории населения, – говорит Лариса Красноперова. Она пояснила, что иски к администрации Иркутска предъявляются, поскольку именно мэрии уполномочена вести общий учёт горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом по законодательству у инвалидов, страдающих тяжёлыми заболеваниями, есть право на внеочередное получение квартиры. – Финансовое обеспечение этого права должно осуществляться за счёт субъекта Российской Федерации. Раньше это было чётко прописано в законе. После 1 января 2005 года этот вопрос стал не урегулирован, но сложившаяся стойкая судебная практика относит эти расходы к субъекту РФ. Это происходит по всей стране, не только у нас. Есть также разъяснение Минфина, в котором также оговаривается, что эти расходы относятся к региону, – сказала и.о. заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска. Кстати, по словам Ларисы Красноперовой, вопрос актуален не только для Иркутска, но и для всех муниципальных образований. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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