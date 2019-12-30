Власти Иркутской области намерены решить проблему с грунтовыми водами в зонах наводнения

Куйтунский район, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В районах Иркутской области, пострадавших от наводнения летом 2019 года, определят количество аварийных домов и зданий, к которым близко подходят грунтовые воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы сделаем водоотведение, посмотрим возможные проектные решения и будем принимать областную программу, которая позволит помочь людям и сделать их проживание безопасным, – сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время визита Куйтунский район.

Куйтунский район входит в зону затопления проливными дождями летом 2019 года, когда пострадало 135 населённых пунктов Иркутской области, шесть из них – в Куйтунском районе. На данный момент 57 жилых помещений признано непригодными для проживания, 18 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья, 23 пакета документов находятся на рассмотрении, ещё 16 семей оформляют право собственности на разрушенные жилые помещения.

Также пострадали социальные объекты. Капитальные ремонты необходимо провести в школе, клубе и больнице посёлка Игнино, специалисты готовят проектно-сметную документацию. Часть сложностей, связанных с летним наводнением, уже решены. Восстановлены разрушенные дамбы и дороги, а также мост в посёлке Уян. На эти цели в район было направлено 33 млн рублей.