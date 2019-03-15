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16.03.2019

Власти Иркутской области обещают строить бюджетникам кооперативные дома

Иркутская область, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области запустят новый проект по строительству кооперативных домов для работников бюджетной сферы. В ряде районов возведут десять объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Мы будем строить кооперативные дома. Люди, работающие в бюджетной сфере, получат возможность приобрести жилье по максимально низкой стоимости за квадратный метр. Кроме того, бюджет региона возьмет на себя компенсацию части процентов за ипотечный кредит. В планах этого года – десять домов, в следующем году цифру будем увеличивать, – сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Стоит отметить, что в посёлке Качуг 15 марта сдали в эксплуатацию 12-квартирный дом для медицинских работников. Кроме того, в этом году квартиры уже получили врачи и медицинский персонал Баяндаевской, Боханской районных больниц.

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