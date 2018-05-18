Власти Слюдянки никак не могут выселить одного жильца из аварийного дома

Слюдянка, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Слюдянки не могут снести расселенный аварийный многоквартирный дом, так как один жилец отказывается съезжать в новую квартиру.

Как сообщает пресс-служба Слюдянского районного суда, администрации Слюдянского городского поселения в очередной раз отказано в удовлетворении иска о выселении собственника из его жилого помещения.

Квартира расположена в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно региональной адресной программе жильцы дома подлежали переселению.

В счет возмещения стоимости за изымаемое жилое помещение администрация города была готова предоставить собственнику равнозначную квартиру. Однако собственник из жилого помещения выселяться отказался. Суд встал на его сторону.

При этом было отмечено, что если многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу, то собственник жилья вправе требовать либо выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, либо предоставления другого благоустроенного жилого помещения на праве собственности. При этом альтернативное жилье может быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и только с зачетом его стоимости в выкупную цену, при соблюдении соответствующих процедур.

Из пояснений сторон следовало, что между органом местного самоуправления и собственником квартиры соглашения о предоставлении гражданину иного жилья взамен изымаемого достигнуть не удалось. В связи с чем исковые требования суд нашел необоснованными.