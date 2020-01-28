Во главу «УКСа Иркутска» предложили вернуть депутата Евгения Савченко

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутата думы Иркутска Евгения Савченко предложили снова назначить главой «УКС Иркутска». С инициативой на депутатских слушаниях 29 января выступил депутат Александр Перевалов.

Сейчас предприятие находится в сложной финансовой ситуации. Это признают и в «УКСе Иркутска». Однако, как отметил представитель компании Евгений Рачев, в первом квартале у всех строителей регулярно возникают трудности, которые нынче усугубились на фоне общего кризиса в отрасли.

Евгений Савченко возглавлял «УКС Иркутска» несколько лет, но полтора года назад руководство предприятия сменилось. По мнению Александра Перевалова, именно Евгений Савченко сможет вывести компанию на положительные результаты, поскольку уже имеет опыт успешной работы с ним.

Сам депутат выразил готовность помогать развитию предприятия. Более того, он считает, что «УКС», несмотря на проблемы, остаётся самым надёжными иркутским застройщиком.