Во Втором Иркутске планируют достроить детскую поликлинику

Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора региона Игорь Кобзев 18 апреля посетил два учреждения здравоохранения, которые строятся в Иркутске. Решение по достройке одного из них, детской поликлиники во Втором Иркутске, будет принято в ближайшее время, заверил он.

Как сообщает пресс-служба губернатора, завершить строительство этой поликлиники планировалось до 20 декабря 2017 года, однако здание не сдано в эксплуатацию до сих пор. УКС Иркутской области расторгло контракт с подрядчиком в связи с нарушением сроков строительства.

Также врио губернатора ознакомился с перспективами строительства объединенного учреждения, входящего в состав Иркутской городской больницы №5. Планируется возведение взрослой поликлиники на 1000 посещений в смену, детской поликлиники на 400 посещений, филиала отделения паллиативной медицинской помощи на 200 коек. Разработано медико-техническое задание на проектирование взрослой и детской поликлиник. В настоящее время ведется работа по определению участка земли под строительство.

На сегодняшний день все здания, принадлежащие больнице на правах оперативного управления, находятся в критическом состоянии. При этом к лечебному учреждению прикреплено 32 тысячи взрослых и 9,5 тысячи детей. Количество прикрепленного населения постоянно увеличивается, поскольку в районе активно ведется жилищное строительство.

Участок будет определен с учетом всех требований и нормативов.