Врио губернатора Иркутской области и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили темпы строительства нового отделения больницы в Тулуне

Тулун, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин провели рабочую встречу по вопросам строительства нового инфекционного отделения городской больницы Тулуна.

Как сообщает пресс-служба банка, 15 мая из Твери в Иркутскую область были отправлены первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы, в ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования.

Строительство корпуса ведется по модульной технологии, которая позволяет значительно сокращать сроки строительства, уникальная технология способна создавать «чистые зоны» с повышенным или пониженным атмосферным давлением, снабжением медицинскими газами, энергоснабжением и поддержанием в нормативных пределах заданных параметров температуры, влажности, чистоты воздуха и освещенности. Новое отделение будет состоять из нескольких блоков, в том числе лечебно-диагностический боксированный корпус с возможностью пребывания матери и ребенка. Оснащение отделения медицинским оборудованием также будет вестись за счет инвестора, рассказал на встрече Александр Абрамкин:

– Всю работу по строительству нового корпуса инфекционного отделения банк координирует таким образом, чтобы сдать объект как можно раньше. Тулун остро нуждается в такой поддержке и мы намерены здесь построить современное медицинское учреждение, оснащенное по последнему слову техники. Это наш вклад в сохранение здоровья и спасение жизней жителей этого города.

В рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка на инженерную инфраструктуру нового инфекционного отделения в Тулуне из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей и в ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения до границ земельного участка.

– В условиях пандемии мы все заинтересованы в том, чтобы таких объектов было больше и строились они как можно быстрее. Мы благодарны Сбербанку за реализацию этого проекта, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона с председателем Байкальского банка также обсудил возможность участия Сбербанка в проведении текущего ремонта действующего здания больницы Тулуна, а также использования технологий телемедицины при укомплектовании оборудованием нового корпуса.

– Эта тема сейчас актуальна. Таким образом, мы можем создать условия, чтобы врачи ФАПов при необходимости могли консультироваться с медиками других больниц, – сказал Игорь Кобзев.

Решение о строительстве в пострадавшем от наводнения городе высокотехнологичной больницы было принято в сентябре 2019 года. Возведение и оснащение инфекционного отделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» предусматривает 28 коек и осуществляется на средства Сбербанка.