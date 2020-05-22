Врио губернатора Иркутской области и представители ИНК осмотрели площадку строительства инфекционного корпуса в Усть-Куте

Усть-Кут, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и представители ООО «Иркутская нефтяная компания» осмотрели площадку для строительства нового инфекционного корпуса Усть-Кутской районной больницы.

Новый объект возводится в рамках государственно-частного партнерства, средства на строительство выделяет Иркутская нефтяная компания.

– Ввод нового корпуса планируется осенью. Мы определили сегодня ход строительных работ, – сказал Игорь Кобзев.

Иркутская нефтяная компания продолжает оказывать помощь системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Компания выявила у персонала на производственных объектах случаи COVID-19, в основном это сотрудники подрядных организации, сообщает пресс-служба ИНК.

¬– Компания всегда уделяла внимание вопросам развития городов и районов присутствия, в том числе – сфере медицины. В период эпидемии поддержка системы здравоохранения является приоритетом, – отметил и.о. генерального директора Иркутской нефтяной компании Евгений Милов.

Весной этого года компания в рамках оказания помощи медицинским учреждениям Иркутска и Усть-Кута приобрела аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, рециркуляторы, прикроватные мониторы для наблюдения за пациентами, насосы для инфузионной терапии и санации верхних дыхательных путей, средства индивидуальной защиты.