«Вторичка» столицы РФ и Московского региона продемонстрировала снижение цены

Москва, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - За пять месяцев текущего года в сфере столичной вторичной недвижимости подведены некоторые итоги. Так, в Подмосковье и «старой» Москве квадратный метр жилья упал на 2% по всем сегментам.

На сегодня стоимостный показатель в этих территориях следующий:

Москва – 286,4 тысячи рублей;

Подмосковье – 89,4 тысячи рублей.

Такая тенденция – снижение цен - может обрадовать тех, кто собирается купить вторичную недвижимость в Москве или Московской области.

Как известно, у вторичного жилья немало плюсов перед новостройкой. Можно получить ключи и сразу заселяться в квартиру. На рынке предлагаются варианты, когда помещению не требуется даже косметический ремонт. Покупая жилье на первичном рынке сохраняется большой риск не получить квартиру вовсе. С «вторичкой» такой вариант вряд ли возможен. Ведь потенциальный покупатель до совершения сделки может изучить всю историю выбранной квартиры, с помощью юриста проверить чистоту всех необходимых документов. Для вторичного жилья Москвы доступны ипотечные программы. Приобретя квартиру в столице, можно сразу оформить прописку. Рядом с «вторичным» жильем всегда организована хорошая инфраструктура, самые необходимые объекты обычно расположены поблизости.

Вернемся к снижению цен. В Подмосковье больше всего стоимость опустилась в квартирах массового сегмента, квадратный метр здесь стоит около 86 тысяч рублей. В столице этот сегмент снизился до отметки почти в 226 тысяч рублей. В Подмосковье больше всего упали цены на двух- и трехкомнатные квартиры. Снижение произошло на 4%.

Сокращается в обозначенных территориях и объем предложения в массовом сегменте. Минус 18% в Московском регионе, минут 20% в «старой» столице.

От общего предложения (имеется в виду и первичный, и вторичный рынок) примерно 5% занимает недвижимость с видом на воду. У Москвы-реки находится в продаже больше 5 тысяч объектов «вторичного» и «первичного» сегмента. Почти 65% такого предложения – новостройки. Квадратный метр в новом жилье у воды стоит около 270 тысяч рублей. Вид на воду может повысить стоимость квартир на 10-25%. Но это не отталкивает клиентов, спрос на жилье у воды остается довольно высоким, отмечают специалисты рынка недвижимости.

А теперь о лидере на рынке новостроек Москвы. На первом месте по востребованности этой весной здесь квартиры бизнес-класса. Средняя цена за квадратный метр такой недвижимости составляет 255 тысяч рублей, общий бюджет предложения в среднем – 20 миллионов рублей.