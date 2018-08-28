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29.08.2018

Ясли-сады начали строить в Иркутске, Свирске и Ангарске

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году планируется дополнительно обеспечить места в детсадах для 1806 детей, включая 1264 – в возрастных группах от двух месяцев до трех лет. Начато строительство яслей в Иркутске, Свирске и Ангарске, на это из федерального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей.

Как сообщила на пресс-конференции 29 августа министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, в настоящее время доступность детсадов в регионе составляет 100% для детей от трех до семи лет и 82,5% – для ясельной группы.

Всего в детсады региона этой осенью отправятся 147 тысяч детей, что на 2 тысячи больше прошлогоднего показателя.

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