Ясли-сады начали строить в Иркутске, Свирске и Ангарске

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году планируется дополнительно обеспечить места в детсадах для 1806 детей, включая 1264 – в возрастных группах от двух месяцев до трех лет. Начато строительство яслей в Иркутске, Свирске и Ангарске, на это из федерального бюджета выделено свыше 1 млрд рублей.

Как сообщила на пресс-конференции 29 августа министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, в настоящее время доступность детсадов в регионе составляет 100% для детей от трех до семи лет и 82,5% – для ясельной группы.

Всего в детсады региона этой осенью отправятся 147 тысяч детей, что на 2 тысячи больше прошлогоднего показателя.