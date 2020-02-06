За прошлый год жители Приангарья уменьшили кадастровую стоимость недвижимости почти на 7 млрд рублей

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В 2019 году жители Иркутской области посредством обращения в комиссию при управлении Росреестра по Иркутской области оспорили кадастровую стоимость 437 объектов недвижимости. В общей сложности кадастровая стоимость данных объектов снижена почти на 7 миллиардов рублей.

За прошедший год комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости рассмотрела на 8% больше заявлений (869 заявлений), чем в 2018 году. Всего за указанный период оспаривалась кадастровая стоимость 987 объектов недвижимости, сообщает пресс-служба управления Росреестра.

– Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно, запросив выписку в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра. Информация предоставляется бесплатно в течение трех дней. Также сведения можно получить через портал госуслуг – это электронный сервис «Государственные услуги» - «Получение сведений из ЕГРН», либо с помощью «Сервиса предоставления выписок» . Но самый простой способ получения сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости – это сайт Росреестра, его электронные сервисы «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта», – напоминает начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Иркутской области Надежда Астраханцева.

Росреестр не проводит кадастровую оценку недвижимости, но посредством работы комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости помогает гражданам скорректировать ее результаты.

Оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости вправе любое заинтересованное лицо. Основанием для этого может послужить недостоверность сведений об объекте, использованных при проведении оценки, а также определение кадастровой стоимости объекта в размере рыночной.

Подать документы в комиссию при управлении Росреестра по Иркутской области можно по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70.

Информацию о работе комиссии можно получить на сайте Росреестра в разделе «Деятельность»/ «Кадастровая оценка»/ «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости» .

СПРАВКА:

Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в ходе проведения государственной кадастровой оценки и результаты утверждаются правительством Иркутской области. Кадастровая стоимость вновь учтенных объектов или в отношении которых произошли изменения в период оценки или после ее проведения, определяется с применением удельного показателя, который также устанавливается в ходе проведения государственной кадастровой оценки.

Кадастровая стоимость влияет на величину налога на недвижимость и может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью.