Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За снос старинной усадьбы Перевалова в центре Иркутска собственника оштрафовали на 400 тысяч рублей. Кировский районный суд рассмотрел материалы дела об административных правонарушениях и вынес решение 23 января, сообщает пресс-служба суда.

– В судебном заседании установлено, что Общество с ограниченной ответственностью - собственник здания, являющегося предметом охраны исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Иркутска, проводило работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Урицкого», конец 19 – начало 20 века» в нарушение требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», – сообщает пресс-служба суда.

Сторона защиты просила прекратить производство ввиду отсутствия вины общества, так как все работы были согласованы с администрацией Иркутска, а ООО не было осведомлено о необходимости разработки раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и об отнесении сносимого здания к объекту охраны.

Внеплановая документарная и выездная проверка Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области позволила провести осмотр демонтируемого здания, а также примыкающего к нему объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Урицкого», конец 19 – начало 20 века». На момент осмотра объекта культурного наследия было установлено, что ремонтные работы не были приостановлены, здание демонтировано.

Суд, проверив все материалы дела, установил, что ООО имело реальную возможность для принятия необходимых и достаточных мер для выполнения требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, но ничего не сделало.

За каждое правонарушение собственник оштрафован на 200 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 400 тысяч рублей.

Напомним, о том, что дом на Фурье, 12 сносят, первым сообщил «Иркутский блог», посвящённый городской среде и исторической застройке областного центра. Затем сообщение разошлось по соцсетям. Как отмечается в документах Службы по сохранению памятников культурного наследия Иркутской области, дом не является памятником культуры, о нецелесообразности включения его в специальный реестр сделала вывод эксперт из Выборга Юлия Куваева, уже неоднократно выдававшая такие заключения относительно иркутских объектов. Иркутские общественники, к слову, теперь хотят поставить вопрос о её профессиональном соответствии.

Позже стало известно, что на месте трёхэтажного каменного особняка появится парковка.