Заксобрание проработает с минимущества финансирование строительства Дворца бракосочетаний в Ангарске

Ангарск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание проработает с министерством имущественных отношений финансирование строительства нового здания Дворца бракосочетаний в Ангарске. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол в ходе рабочей поездки в город нефтехимиков. По мнению спикера, необходимые средства в областном бюджете есть.

В настоящее время отдел ЗАГС в Ангарске располагается в жилом доме по соседству с продуктовыми магазинами. К зданию нет удобных подъездных путей и парковки, внутренние помещения службы также небольшие. Помещения находятся в собственности Иркутской области. Мэр города Сергей Петров рассказал, что горадминистрация подобрала подходящий земельный участок, распложенный в парковой зоне вблизи церкви и памятника Петру и Февронии, который готова предоставить для строительства Дворца бракосочетания.

Также удалось найти инвестора, который разработал проект нового здания, где могли бы также появиться ресторан, цветочный магазин, свадебный салон. Инвестор готов построить здание за свой счет, а в перспективе продать часть площадей в собственность Иркутской области, чтобы там разместить административные помещения службы ЗАГСа и зал регистрации.

Однако на соответствующий запрос из минимущества был получен отказ.

– Ежегодно районный отдел ЗАГС регистрирует около двух тысяч браков. Молодые родители обращаются к сотрудникам ЗАГС для торжественной регистрации новорожденных. Действующее здание в 85-м квартале давно не соответствует потребностям города. Многие пары из-за этого предпочитают регистрацию не в своем городе, а едут для этого в Иркутск. Место для нового отдельно стоящего здания выбрано, я считаю, хорошее. Готов поддержать эту инициативу и, если необходимо, взять вопрос по обеспечению финансирования проекта на личный контроль, – отметил Сергей Сокол.

Председатель Заксобрания также посетил строящуюся набережную реки Китой. На объекте завершены масштабные работы по берегоукреплению, сейчас ведется благоустройство. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца сентября текущего года. За счет берегоукрепления решается проблема размыва берега во время паводков. В то же время горожане получат полноценное современное место отдыха с озеленением, беговыми дорожками, детскими игровыми зонами. Средства на этот комплексный проект выделялись из федерального и областного бюджетов в рамках мероприятий госпрограмм по берегоукреплению, а также за счет проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сергей Сокол отметил передовой опыт Ангарска в решении вопроса берегоукрепления, который в Иркутской области стоит очень остро.

– Жители Ангарска несколько лет ждали окончания этого проекта, и сейчас он, наконец, обретает видимые очертания и близится к завершению. Это один из положительных примеров того, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» эффективно работает, – заявил Сергей Сокол.

Вместе с тем, по мнению спикера областного парламента, события этого лета показали, что необходимо провести анализ, оценку участков береговой линии в разных муниципальных образованиях региона на предмет их разрушения и при необходимости увеличивать финансирование соответствующих работ из областного бюджета, а также выходить с инициативой по вступлению в федеральные программы.