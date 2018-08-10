|Недвижимость
|11.08.2018
|
Завершаются работы на детсаде-долгострое в Братске
|
Братск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В жилом районе Порожский Братска завершается строительство детского сада на 110 мест площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день подрядная организация ООО «Стройком» выполнила работы на общую сумму более 100 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на завотделом капитального строительства комитета по градостроительству Михаила Бердникова, детсад в Порожском построен в строгом соответствии с новыми архитектурными требованиями и санитарными нормами и представляет собой современное учреждение с просторными светлыми помещениями, в котором будет комфортно и детям, и персоналу.
Основные строительные работы были завершены по графику к началу лета. Затем проводились облицовка фасада, внутренние отделочные (шпаклевание, устройство подвесных потолков) и электромонтажные работы. В пищеблоке было установлено современное оборудование, обустроены музыкальный и спортивный залы. Смонтированы и подготовлены к эксплуатации сантехника и электрокотельная. В группах установлены кабинки, завезены детские кроватки. Также был смонтирован специальный подъемник для маломобильных граждан.
В настоящее время ведутся работы по сборке мебели, расстановке технологического оборудования, переустройству гидроизоляции каналов тепловых сетей. Полным ходом идет работа по благоустройству прилегающей к детскому саду территории, обустройству детских игровых площадок.
Открытие учреждения запланировано на 1 сентября 2018 года. Реализация проекта находится на личном контроле у мэра Братска Сергея Серебренникова.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
Тэги: