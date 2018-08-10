Завершаются работы на детсаде-долгострое в Братске

Братск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В жилом районе Порожский Братска завершается строительство детского сада на 110 мест площадью свыше 2,3 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день подрядная организация ООО «Стройком» выполнила работы на общую сумму более 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на завотделом капитального строительства комитета по градостроительству Михаила Бердникова, детсад в Порожском построен в строгом соответствии с новыми архитектурными требованиями и санитарными нормами и представляет собой современное учреждение с просторными светлыми помещениями, в котором будет комфортно и детям, и персоналу. Основные строительные работы были завершены по графику к началу лета. Затем проводились облицовка фасада, внутренние отделочные (шпаклевание, устройство подвесных потолков) и электромонтажные работы. В пищеблоке было установлено современное оборудование, обустроены музыкальный и спортивный залы. Смонтированы и подготовлены к эксплуатации сантехника и электрокотельная. В группах установлены кабинки, завезены детские кроватки. Также был смонтирован специальный подъемник для маломобильных граждан. В настоящее время ведутся работы по сборке мебели, расстановке технологического оборудования, переустройству гидроизоляции каналов тепловых сетей. Полным ходом идет работа по благоустройству прилегающей к детскому саду территории, обустройству детских игровых площадок. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября 2018 года. Реализация проекта находится на личном контроле у мэра Братска Сергея Серебренникова. СПРАВКА: Строительство детского сада в Порожском было начато в 2014 году крупной региональной строительной организацией за счет собственных средств с последующей продажей объекта муниципалитету. Но в связи со сложной финансовой ситуацией и нехваткой оборотных средств работы застройщиком были приостановлены. Для завершения проекта администрацией города было принято решение о приобретении объекта в муниципальную собственность и завершении строительства подрядным способом.

Софинансирование из бюджета Иркутской области составило около 129 млн рублей.

В рамках соглашения с региональным Минстроем предусмотрено финансирование за счет средств областного и местного бюджета (в 2017 году – почти 68,5 млн рублей, в 2018 году – около 60,5 млн рублей).

Технический контроль за ходом строительства осуществляет заказчик МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта», строительный контроль – служба государственного строительного надзора Иркутской области; авторский контроль – ООО «Белый квадрат». ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков братск Тэги: View the discussion thread.