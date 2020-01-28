Здание бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске предложили продать региону

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Здание бывшего кинотеатра «Чайка» в Иркутске, которым владеет городской УКС, предложили продать Иркутской области за 50 млн рублей. С инициативой выступил депутат Виталий Матвийчук на слушаниях в думе Иркутске 29 января.

Также он предложил отменить проект «УКСа Иркутска» по развитию застроенных территорий (РЗТ) на пересечении улиц Красноярская и Лыткина. Здесь компания должна была возвести три блок-секции. По словам народного избранника, проект до сих пор не готов и когда это произойдёт, неизвестно, поскольку предприятие находится в сложной финансовой ситуации. УКСу, в свою очередь, в таком случае будет компенсировано 50 млн рублей.

– Таким образом, мы направим на оздоровление «УКСа Иркутска» 100 млн рублей, получим детскую поликлинику на месте «Чайки» и сквер на Лыткина. Город от этого только выйграет, – считает Виталий Матвийчук.

Отметим, ранее сообщалось, что в проект РЗТ на улице Лыткина уже вложено почти 62 млн рублей, расселено ветхое жилье площадью 826 кв. м.

Что касается «Чайки», то по планам администрации Иркутска в здании должен был разместиться Дом молодёжи. Проект уже готов, на объекте прошёл субботник, планировалось приступить к реконструкции. Но некоторые депутаты считают, что земельный участок под ним подойдёт для строительства детской поликлиники №5. В ответ на это мэрия предложила альтернативную площадку для детской поликлиники № 5.