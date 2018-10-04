"Зеленый пояс" Иркутской агломерации составит 190 тысяч гектаров

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект постановления о создании лесопаркового «Зеленого пояса» вокруг Иркутска будет вынесен на ближайшую сессию регионального Законодательного собрания.

Областному парламенту, регправительству и региональному отделению ОНФ удалось согласовать общую площадь «Зеленого щита» - она составит 190 тысяч га. Впрочем, для ускорения процесса к делу пришлось подключиться областной прокуратуре. Вопрос рассматривался 5 октября на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС под руководством Романа Габова.

Ранее от лица прокурора области было вынесено представление по поводу нарушения ФЗ «Об охране окружающей среды» - в связи с заявлением ОНФ о том, что вопрос создания лесопаркового «Зеленого пояса» неоправданно затягивается.

Представитель областной прокуратуры на заседании комитета подробно изложил хронологию вопроса, обратив внимание на то, что региональное отделение Народного фронта с ходатайством о создании «Зеленого щита» в Общественную палату обратилось еще 18 августа 2017 года. ОП провела общественные слушания по этому вопросу, большинство участников одобрило инициативу, протокол слушаний был направлен в ЗС. Однако, потом начались проволочки, связанные с тем, что схема лесопарковых границ «Зеленого пояса» не была согласована и местами противоречила закону.

В площадь «Зеленого пояса» предварительно были включены участки, которые в принципе не могут рассматриваться в качестве «неприкосновенных» - земли сельхозназначения, территории, занятые свалками, участки, на которых возводятся объекты капстроительства или земли, отведенные под такие постройки. Все это в соответствии со статьей 62.1 «Закона об охране окружающей среды» является основание для отказа в удовлетворении ходатайства ОНФ.

Для того, чтобы преодолеть это препятствие, была проделана большая работа: сообща трудились представители общественности и органы региональной исполнительной власти (Минприродресурсов, Минсельхоз, Минимущества, Минстрой Иркутской области). На сегодня сформирован перечень земельных участков, которые правительство предлагает в «Зеленый пояс». Однако инвентаризация земель вокруг агломерации проведена не до конца, поэтому участки местами обозначены в виде кварталов в лесничествах. Решение отработано и противоречий с законодательством при принятии решения о создании «Зеленого пояса» нет, сообщил Роман Габов. Проекты решения и постановления о создании «Зеленого щита» подготовлены.

Позавчера состоялось совещание о создании лесопаркового пояса вокруг Иркутска под председательством главы облправительства Руслана Болотова, проинформировал председатель комитета. Единогласно принято решение о создании «Зеленого пояса» площадью 190 тысяч гектаров. К этому решению прилагается перечень кварталов, входящих в состав земель Лесного фонда, рекомендованных для включения в «Зеленый щит». На ближайшей сессии ЗС в понедельник будет принято постановление. Правительству области после этого дается срок - 180 дней, чтобы закончить работу по созданию лесопарковой зоны вокруг Иркутска, подчеркнул Роман Габов.