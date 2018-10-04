Земли ИВВАТУ передадут в собственность Иркутской области до конца года

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство обороны РФ передаст земли ИВВАТУ в собственность Иркутской области до конца текущего года. Об этом 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018» заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

– Процесс передачи всего имущества заканчивается. Мы получили все объекты, которые были у министерства обороны, в конце 2016 года. Теперь мы занимаемся передачей земли в собственность региона. Только после этого мы можем тратить наши бюджетные средства на проектирование кадетского корпуса и Суворовского училища. Если мы до конца года полностью оформим – а я в этом уверен – передачу земли, то с начала следующего года займемся проектированием. На это уйдет почти год, – пояснил губернатор.

Напомним, ранее Сергей Левченко предложил построить Центр единоборств на площадке бывшего ИВВАИУ.