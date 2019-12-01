Жилищные сертификаты для пострадавших от летних паводков в Приангарье будут выдавать до конца марта 2020 года

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Срок выдачи свидетельств на приобретение или строительство нового жилья для граждан, пострадавших от летних паводков 2019 года в Иркутской области, продлен до марта следующего года. Реализовать свидетельства можно будет также до 31 марта 2020 года. О таком решении сообщил глава региона Сергей Левченко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Приангарье, сообщает пресс-служба главы региона. Это совещание в режиме видеоконференции провел вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Такое решение связано с тем, что сейчас в судах решаются спорные вопросы граждан, претендующих на удовлетворение своих претензий по предоставлению мер социальной поддержки в качестве пострадавших от паводков. Также на заседании было озвучено, что установлены факты подачи гражданами, пострадавшими от летних паводков, одновременно заявлений на перечисление средств в целях капитального ремонта жилых помещений и их сноса. Причиной «двойных» оплат являются повторные обследования жилых помещений, собственники которых были не согласны с оценкой состояния пострадавших домов и квартир, однако оформили свидетельство и получили аванс на капремонт. По имеющейся информации, сейчас 80 людям, которые получили средства на капитальный ремонт жилых помещений, выданы свидетельства на строительство и приобретение жилья. Из них 44 человека возвратили средства социальной выплаты на капремонт. В отношении оставшихся ГКУ «Служба заказчика Иркутской области» ведет работу по возврату средств, выделенных собственникам на капитальный ремонт. В рамках реализации мероприятий по предоставлению свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений по состоянию на 27 ноября от граждан поступило 3 тысячи 118 заявлений. Из них положительные решения приняты в отношении 2 тысяч 403 на общую сумму 703,1 млн рублей. По информации службы заказчика Иркутской области, по состоянию на 27 ноября на капремонт пострадавших жилых помещений перечислены средства по 1 тысяче 339 свидетельствам на общую сумму 209,9 млн рублей, в том числе на 50-процентное авансирование тем, кто решил производить капремонт самостоятельно, и 30-процентное – по трехсторонним договорам с нанятыми подрядчиками. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заверил, что совместно с правительством Иркутской области на следующей неделе будет окончательно решен вопрос с выдачей свидетельств на проведение капитального ремонта пострадавших от наводнения домов, признанных пригодными для дальнейшего проживания. А до конца декабря будут произведены все выплаты авансов. Виталий Мутко отметил, что около 1700 владельцев жилых помещений вместо получения заключений о признании их домов подлежащих капремонту хотели бы оценить их как непригодные для проживания. – Я тоже вижу много случаев, когда люди пытаются получить сразу два сертификата – на приобретение жилья и, на всякий случай, на капремонт. Суды удовлетворили около 1100 исков заявителей, которые выиграли процессы в пользу получения свидетельств на приобретение нового жилья. В отношении 650 суд вынес отрицательные решения, но, несмотря на это, граждане не согласны. К таким пострадавшим надо тоже внимательно относиться, о чем нам указывают и Народный фронт, и прокуратура, с которыми есть договоренность о совместной работе по задачам, как и у нас, прежде всего, поддержать людей, но в тоже время обратить внимание на неизбежные проблемы. Мы сейчас находимся на острие внимания общественников и надзорных органов, и мы должны снять эти проблемы, – подытожил Виталий Мутко. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области – на сайте Телеинформа.

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