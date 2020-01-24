Жильцы общежития ИВВАИУ обратились в мэрию за квартирами из маневренного фонда

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители общежития ИВВАИУ в Иркутске обратились в администрацию города за предоставлением помещений маневренного фонда. Соответствующие заявления 23 января написали четыре семьи – они выбрали для временного проживания квартиры по улице Карпинская.

– Сейчас жителями написаны заявления на переезд в маневренный фонд по улице Карпинская. В ближайшее время они принесут документы, необходимые для полного пакета. Все недостающие документы и справки, которые по различным причинам отсутствуют у людей, будут запрошены администрацией Иркутска в соответствующих ведомствах, – отметила начальник департамента жилищной политики мэрии Елена Высоцких.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, после сбора полного пакета документов согласно административному регламенту будет проведена городская жилищная комиссия, на которой рассмотрят данный вопрос. После будут подготовлены договоры найма, согласно которым граждане переедут в помещения маневренного фонда.

Напомним, общежитие, прозванное жильцами «домом-айсбергом», представляет собой пятиэтажное общежитие с четырьмя подъездами коридорного типа. Оно было построено в 1983 году для военнослужащих, работающих в Иркутском высшем военном авиационном инженерном училище. После расформирования ИВВАИУ в 2016 году это здание общежития было передано министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до сих пор на него не зарегистрировано. По документам жителей в этих помещениях не числилось. Фактически же в здании общежития проживают пять семей, члены которых, с их слов, ранее работали в ИВВАИУ, и им были предоставлены жилые помещения в общежитии по договорам найма.

К делу уже подключилось СУ СКР по Иркутской области. Ведомство проверит условия проживания в этом общежитии и начнёт доследственную проверку по признакам халатности. Кроме того, 15 января жителям аварийного общежития по адресу ул. Советская, 176 было предложено переехать в маневренный фонд – общежитие по улице Воровского.