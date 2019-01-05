Жильцы одного из домов в Иркутске хотели «присвоить» парковку по соседству

Иркутск, 5.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске жильцы одного из домов незаконно перегородили шлагбаумом соседнюю автопарковку. Госжилнадзор региона заставил управляющую организацию убрать конструкцию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о многоквартирном доме №84/2 по ул. Депутатская областного центра. Управляющей организацией на этой территории является ЗАО «ТСЖ «Октябрьское». Об установленном шлагбауме в Госжилнадзор сообщили местные жители, при проверке выяснилось, что жильцы указанного дома таким образом решили пускать на парковку только автомашины собственников этого дома.

– Земельный участок, перегороженный шлагбаумом, согласно кадастровому паспорту не относится к общему имуществу многоквартирного дома №84/2 по ул. Депутатская, – поясняют в Госжилнадзоре. – Принятое общим собранием собственников помещений в указанном многоквартирном доме решение признано незаконным и нарушающим права других горожан.