Житель Черемхово без спросу построил магазин на арендованной у мэрии земле

Черемхово, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Черемховский городской суд отказал местному жителю в признании права собственности на двухэтажный магазин, который тот самовольно на арендованной у администрации в 2017 году земле.

Как сообщает пресс-служба суда, строение общей площадью 973,4 квадратных метра предприниматель возвел за счет собственных средств, при этом не получал разрешительной строительной документации. Таким образом, само здание существует и соответствует всем признакам самовольной постройки, которые указаны в статье 222 ГК РФ. Получить проектную документацию и разрешение на строительство уже возведенного объекта в настоящее время не представляется возможным.

Судом достоверно установлено, что за разрешением компетентного органа на строительство спорного объекта как до начала, так и во время его строительства истец не обращался. Также житель Черемхово не представил суду достаточных доказательств, подтверждающих, что сохранение самовольной постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

– В ходе рассмотрения дела была проведена комплексная строительно-техническая, пожарно-техническая, экологическая экспертиза. Суд установил, что выводы экспертами сделаны при неполном исследовании всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения этого спора по существу. Однако завершить исследование в настоящее время не представляется возможным, поскольку в спорном здании не окончены строительные, в частности, отделочные работы, не проложены электрические сети, инженерно-технические системы, – отметили в суде.

Кроме того, истец не представил достоверных доказательств, подтверждающих назначение спорного объекта недвижимости, вследствие чего не представляется возможным проверить соответствие целевого использования земельного участка, на котором расположен объект недвижимости.