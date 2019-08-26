Жителей одного из домов в иркутском Академгородке выселяют из квартир, предоставленных им ИНЦ СО РАН

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей дома №277 на улице Лермонтова в иркутском Академгородке выселяют после банкротства управляющей компании. Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, дом №277 был построен в 1982 году и закреплен за ФГУП «ЖКХ ИНЦ СО РАН» на праве хозяйственного ведения. Люди проживают в нем на основании ордеров, ранее выданных им профкомами по месту работы в филиалах ИНЦ СО РАН. В 2016 году ЖКХ ИНЦ СО РАН было признано банкротом, в отношении организации открыто конкурсное производство. В этот момент на балансе числилось 382 нежилых помещения, два жилых, 217 квартир и 165 комнат в общежитии, расположенном в доме №277. В 2017 году Арбитражный суд Иркутской области обязал Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в течение 30 дней принять от ЖКХ ИНЦ СО РАН объекты жилищного фонда социального использования. В это же время представители ЖКХ ИНЦ СО РАН инициировали массовое выселение людей из общежития или переселение их в бывшие «колясочные», «холлы». Предлагаемые к переселению помещения являются нежилыми или обременены правами третьих лиц. Законной перепланировки или перевода нежилых помещений в жилые при этом не производилось. Эти комнаты невозможно будет легально приватизировать, а договоры найма будут недействительными. Для выселения предъявлялись различные основания: по мнению представителей хозяйствующего субъекта, некоторые жильцы утратили право пользования жилым помещением, потому что больше не работают в СО РАН или являются родственниками тех получателей ордеров, которые уже умерли, и, следовательно, не имеют права проживать здесь. Им предлагается в добровольном порядке освободить жилье и сняться с регистрационного учета в течение 30 дней. – Направляют уведомления об освобождении жилого помещения, некоторым предлагают другое жилье из фонда социального использования в коммунальной квартире с последующим оформлением договора социального найма жилого помещения, – отметила юрист Олеся Ковалева, которая помогает жителям защищать свои интересы в суде. – Есть и другие методы: предлагают заселиться в указанную комнату самостоятельно, вскрыв замки, а представитель ЖКХ ИНЦ СО РАН, в свою очередь, составит акт о якобы фактическом проживании гражданина в этой комнате. Еще одна схема – переселение людей в другие комнаты по факту якобы длительного проживания в них. Так, один из жильцов лишился комнаты, пока находился на лечении. Вернувшись, он обнаружил, что в ней проживает неизвестная ему гражданка. По словам Олеси Ковалевой, представители ЖКХ ИНЦ СО РАН утверждают, что дом является общежитием и имеет помещения специализированного жилого фонда и фонда социального использования. Пока дом не передан Росимуществу, им распоряжается данная организация. Однако юрист подчеркнула, что дом №277 имеет назначение и наименование «многоквартирный жилой дом» согласно выписке из ЕГРН от 13 августа 2019 года. Таким образом, у представителей ЖКХ ИНЦ СО РАН нет правовых оснований распоряжаться им. Кроме того, в силу пункта 6 статьи 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» передача социально значимых объектов и жилищного фонда социального использования в муниципальную собственность и собственнику жилищного фонда социального использования осуществляется без каких-либо дополнительных условий на основании определения арбитражного суда в предусмотренные им сроки. По мнению жильцов, выселения и переселения в другие помещения производятся с целью освободить секции под перепланировку и дальнейшую продажу в виде квартир. – Нас долгое время вводили в заблуждение относительно того, что наш дом – это общежитие. Просим вас оказать содействие в прекращении самоуправства ФГУП «ЖКХ ИНЦ СО РАН» по захвату наших квартир. В противном случае мы, жители дома №277, фактически останемся без определенного места жительства, – говорится в обращении, направленном в думу Иркутска. Городской парламент взял под контроль данную ситуацию. Очередное судебное заседание по вопросу законности выселения одной из жительниц этого дома состоится 27 августа в Свердловском районном суде Иркутска (ул. 4-я Железнодорожная, 34а, каб. 45). Заседание пройдет в открытом режиме, в зале могут присутствовать представители средств массовой информации. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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