|Недвижимость
|28.05.2018
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Жителей Приангарья 29 мая бесплатно проконсультируют по вопросам прав на земельные участки
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Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области проведет бесплатную консультацию 29 мая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день сотрудники отдела регистрации недвижимости ответят на вопросы, касающиеся государственной регистрации прав, перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земельную долю.
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