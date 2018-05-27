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Недвижимость
28.05.2018

Жителей Приангарья 29 мая бесплатно проконсультируют по вопросам прав на земельные участки

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области проведет бесплатную консультацию 29 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этот день сотрудники отдела регистрации недвижимости ответят на вопросы, касающиеся государственной регистрации прав, перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земельную долю.

КООРДИНАТЫ:

  • Звонки от населения принимаются с 8:00 до 17:00 по телефонам: 8(3952) 450-171, 450-127, 450-344, 450-163.

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