|Недвижимость
|27.12.2018
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Жители Иркутской области стали чаще обращаться за оформлением недвижимости в других регионах
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Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным Управления Росреестра по Иркутской области, с января по ноябрь от жителей Приангарья поступило более 2 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, расположенные в других регионах Российской Федерации, что в два раза превысило показатель прошлого года.
Экстерриториальный принцип подразумевает обращение граждан за кадастровым учетом и регистрацией прав безотносительно места расположения дома, квартиры, земельного участка и другого недвижимого имущества. При поступлении заявления по экстерриториальному принципу регистрация проводится территориальным органом Росреестра субъекта РФ, на территории которого расположен объект недвижимости. Взаимодействие структур, участвующих в процессе экстерриториальной регистрации, осуществляется в электронном виде. Получить готовые документы по итогу оказания государственной услуги возможно в месте их представления.
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