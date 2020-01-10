Жители пострадавших от наводнения районов Приангарья могут получить услуги Росреестра в сокращенные сроки и в первоочередном порядке

Иркутская область, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области продолжает оказывать услуги гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Приангарье, в сокращенные сроки.

По состоянию на 9 января ведомством зарегистрировано более 4,9 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим семьям. Также управлением Росреестра проведено более 1,4 тысяч учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления.

В ведомстве напоминают, что сроки оказания услуг Росреестра по объектам, оказавшимся в зоне затопления, сокращены до одного дня. Пострадавшим в результате наводнения гражданам услуги предоставляются в первоочередном порядке.

Также управление Росреестра по Иркутской области проводит работу по сопоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правообладателях и их объектах недвижимости с информацией, содержащейся в списках Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Всего с августа 2019 года Управлением Росреестра по Иркутской области согласовано 725 списков на 26725 человек.

По состоянию на 9 января Федеральной кадастровой палатой Росреестра выдано более 100 тысяч выписок из ЕГРН, в том числе подтверждающих права отдельного лица на объекты недвижимости в любом субъекте РФ.

Жители Иркутской области, пострадавшие в результате наводнения, могут обратиться за дополнительной юридической помощью к специалистам Росреестра в консультационные пункты, открытые в пострадавших территориях.

Также продолжает работу «горячая линия» управления Росреестра по Иркутской области. Получить необходимую информацию можно по телефонам 89294310905 и 89294310978.