Жители Приангарья обратились к Николаю Николаеву с жилищными и земельными проблемами

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев 28 января провел прием граждан в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на прием к депутату обратился многодетный отец из села Баклаши Шелеховского района с просьбой оказать содействие его семье в получении земельного участка. Мужчина с женой воспитывают пять дочерей. В 2016 году многодетная семья подала документы на получение земельного участка и была 242-й в очереди. С тех пор очередь на получение жилья не уменьшилась. Николай Николаев пообещал заявителю взять ситуацию под личный контроль. Депутат намерен подготовить запрос в органы местной власти, а также обсудить возможности оказания помощи семье с врио губернатора Иркутской области. О результатах проделанной работы многодетному отцу сообщат по мере решения поставленной задачи. С вопросом о создании в Приангарье региональной объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий к Николаю Николаеву обратились общественники, представители проекта «Большая байкальская тропа». По их мнению, 15 скальников Иркутской области находятся под угрозой исчезновения. Активисты считают, что скальники и тропы как природные памятники региона должны быть выведены из ведения лесхозов и переданы органу, обязавшемуся следить за их сохранностью. По мнению общественников, таким органом должна стать региональная объединенная дирекция ООПТ. Депутат выслушал предложения активистов, пообещал уточнить все юридические и процедурные вопросы по теме и обсудить такую возможность с врио губернатора Иркутской области на ближайшей встрече. С идеей создания «Дома Байкала» в Иркутске к депутату Госдумы обратились активные горожане. По их задумке в «Доме Байкала» будут проводиться познавательные лекции о жизни эндемиков великого озера, различные мастер-классы, а также подготовка общественных инспекторов. Основная мысль авторов проекта – привить жителям города потребность в сохранении экологии Байкала через экопросвещение. По словам заявителей, их проект поддерживается многими российскими и зарубежными общественными организациями, но пока на этапе регистрации НКО, проекту требуется информационная и финансовая поддержка. На данном этапе проект «Дом Байкала» не может быть участником госпрограмм. Николай Николаев проконсультировал о возможностях, существующих для незарегистрированных НКО, а также познакомил заявителей с представителями Ресурсного центра НКО, а также с общественниками, которые разделяют взгляды авторов проекта. К Николаю Николаеву на приеме также обратились председатели четырех садовых некоммерческих товариществ. По их словам, существует серьезная проблема приватизации земель по факту располагающихся на территории садоводческих товариществ или вблизи них, поскольку существует нормативное ограничение площади СНТ. Это обстоятельство влечет за собой рад других проблем, в том числе невозможность передачи сетей от СНТ муниципалитету. Депутат пообещал изучить нормативно-правовую базу по этой проблематике, уточнить возможности собственников и владельцев дачных участков, а также постараться решить эту проблему возможно путем предложения соответствующего законопроекта. Жительница Ольхонского района обратилась с наболевшей проблемой. Она как житель территории, входящей в Прибайкальскую природоохранную зону, жалуется на то, что особый статус территории мешает жителям свободно приватизировать земли по факту находящиеся в их ведении, в том числе невозможно приватизировать паевые земли, ранее выданные жителям. Опять же существует ограничение на возможность свободно управлять землей – существуют ограничения по застройке площади. Николай Николаев сообщил обратившейся о том, что проблема депутату известна, на данный момент он подготовил законопроект, в котором предусмотрены некоторые меры послабления существующего законодательства. Этот законопроект Николай Николаев планирует вынести на рассмотрение на ближайшей сессии Государственной думы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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