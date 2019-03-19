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20.03.2019

Жители центральной экологической зоны смогут получить участки в других территориях Иркутской области

Иркутск, 20.03.19 (ИА "Телеинформ"), - По инициативе депутатов Заксобрания Иркутской области жители центральной экологической зоны Байкальской природной территории получили право выбора территории, на которой им могут быть бесплатно предоставлены земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Соответствующие изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» были приняты 20 марта в окончательном чтении на сессии областного парламента под председательством Сергея Сокола.

Целесообразность принятия законопроекта обусловлена необходимостью снять ограничение, сужающее возможность реализации прав граждан, постоянно проживающих в центральной экологической зоне, сообщает пресс-служба Заксобрания. В числе авторов законодательной инициативы вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, депутаты Виталий Перетолчин и Светлана Петрук. Согласно вносимым изменениям, гражданин, проживающий в центральной экологической зоне, где сегодня запрещено строительство домов, может подать заявление о предоставлении земельного участка, встать на учет и получить в собственность участок в любом поселении или городском округе Иркутской области.

Как сообщил Роман Габов, в ходе работы над законопроектом во втором чтении поступили поправки юридико-технического характера. Уточняется, что в собственность не предоставляются земельные участки изъятые или ограниченные в обороте.

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