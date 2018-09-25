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Недвижимость
25.09.2018

Жительница Иркутского района лишилась квартиры из-за миллионного долга

Иркутский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутского района лишилась квартиры, под залог которой взяла в банке миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба Иркутского районного суда, к ним обратился банк, чтобы взыскать задолженность по кредитному договору с ответчицы.

Выяснилось, что женщина в 2013 году получила кредит в сумме более миллиона рублей под залог квартиры. Однако обязательства по кредитному договору она исполняла ненадлежащим образом, в результате чего образовалась задолженность в размере свыше 1,4 млн рублей.

Банк направил ей требования о досрочном погашении задолженности в полном объеме. Женщина этого не сделала.

Суд удовлетворил исковые требования банка. Квартиру должницы реализуют на публичных торгах с установлением начальной продажной стоимости 1, 3 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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