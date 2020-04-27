Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Подмосковья расплатилась квартирой в Иркутске за долги. Недвижимость пустили с молотка, а вырученные деньги были возвращены кредитору должницы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Исполнительный лист поступил к приставам из Кировского районного суда. В нем содержалось требование об обращении взыскания на заложенное имущество – благоустроенную квартиру.

– В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы после составления акта описи и ареста имущества неплательщика передали недвижимость на торги. Жилплощадь была реализована за 3 млн рублей. Денежные средства поступили на депозитный счет отдела судебных приставов. Из них 2,3 млн рублей перечислены в счет погашения долга физическому лицу, у которого гражданка взяла взаймы денежные средства под залог квартиры. Исполнительский сбор в размере 180 тыс. рублей перечислен в федеральный бюджет, около 200 тыс. рублей – в счет налоговой задолженности гражданки, ранее ведущей бизнес в Приангарье, – отметили в ведомстве.

Около 400 тысяч рублей с продажи квартиры перечислены жительнице Подмосковья.