|Недвижимость
|21.05.2018
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Жителям Приангарья расскажут о тонкостях кадастрового учета земельных участков
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Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - 22 мая с 8:00 до 17:00 специалисты Управления Росреестра по Иркутской области в ходе прямой линии бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, касающимся кадастрового учета земельных участков.
Какие документы необходимо подготовить для того, чтобы поставить участок на учет? Куда обращаться? Обязательно ли устанавливать границы своего земельного участка и от каких неприятностей это может уберечь владельца?
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