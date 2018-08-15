ЗС Приангарья ведет мониторинг строительства и ремонта социально важных объектов в Заларинском районе

Заларинский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ход строительства и ремонта ряда объектов социального значения в Заларинском районе находится на парламентском контроле Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер областного парламента Сергей Брилка отметил, что летом, в самый активный сезон ремонтных и строительных работ, депутаты, несмотря на парламентские каникулы, находятся в рабочих поездках по области, ведя мониторинг выполнения работ. В этом году знаменательным событием для жителей поселка Залари стало начало строительство путепровода через железную дорогу. Средства на него были предусмотрены по инициативе депутатского корпуса при формировании областного бюджета 2018 года. Общая стоимость строительства, рассчитанного на три года, – около 400 млн рублей. Как сообщил начальник отдела строительства архитектуры и дорожного хозяйства администрации Заларинского района Андрей Санников, подрядчик уже приступил к работе. Несколько новых спортивных объектов появятся в селах Заларинского района. В частности, начались работы по строительству многофункциональных площадок в селах Хор-Тагна, Владимир, Семеновское и поселке Залари. Стоимость каждой составляет от 2,6 до 3,6 млн рублей. Также в этом году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хор-Тагна стоимостью 21,1 млн рублей. Свои двери новый ФОК откроет для селян в следующем году. Председатель думы Заларинского района Андрей Кобешев рассказал об объектах, которые будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. В частности, это Дом культуры на 80 челок с библиотекой в селе Мойган. Его строительство началось в этом году, на это из областного бюджета было выделено около 18 млн рублей. На сегодняшний день подрядчик закончил монтаж металлоконструкций и в ближайшие дни приступит к монтажу стеновых панелей. Планируется, что ДК будет сдан в декабре 2018 года. Кроме того, завершаются работы по строительству ФОКа в поселке Тыреть и капитального ремонта в селе Троицк. – Важно не просто получить информацию от жителей о необходимости строительства тех или иных социально значимых объектов, но и вести мониторинг сроков и качества выполнения строительных и ремонтных работ, довести объект до конца, до его сдачи в эксплуатацию. В этом и заключается суть парламентского контроля, – подчеркнул Сергей Брилка. Он также отметил, что объекты, строительство которых рассчитано на ближайшие годы, также будет находиться на контроле депутатов областного парламента следующего созыва в рамках преемственности работы законодательной власти в регионе. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков заксобрание

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