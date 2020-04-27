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Недвижимость
28.04.2020

Администрация Иркутска начала вручать сертификаты на жилье молодым семьям

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - До конца года более 60 молодых семей Иркутска получат сертификаты на жилье. Об этом вице-мэру, временно исполняющему полномочия главы администрации города Иркутска Руслану Болотову сообщила начальник департамента жилищной политики Елена Пешкова.

Как пишет пресс-служба администрации города, соцпвыплаты будут предоставлены молодым семьям в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В настоящий момент документы на выдачу сертификатов подготовлены для первых 42 семей, часть из них уже получили свидетельства.

– Поддержка молодежи, в том числе улучшение жилищных условий, является одним из приоритетов нашей работы. В рамках госпрограммы молодые семьи получают адресную помощь для приобретения жилья, его строительства или на погашение ипотечного долга, – отметил вице-мэр Руслан Болотов.

Государственная программа реализуется на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В бюджете Иркутска на эти цели в текущем году предусмотрено более 42 млн рублей.

Участниками программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» могут стать семьи, которые нуждаются в жилье, являются платежеспособными, при этом оба супруга имеют российское гражданство и их возраст не превышает 35 лет. Сумма сертификата составляет 40% от расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи участники программы смогут получить от 600 тысяч до более миллиона рублей.

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