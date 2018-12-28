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29.12.2018

Аналитики: снять жилье на Новый год в Иркутской области дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость аренды жилья на новогодние праздники в Иркутской области составит 23,3 тысячи рублей за четыре ночи на одно бронирование. Это дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает сервис Tvil.ru.

Рейтинг был подготовлен по данным анализа расходов туристов на бронирование гостиниц, квартир и домов с 28 декабря по 8 января 2019 года. В первую десятку российских регионов по общим расходам туристов (среднему чеку) на аренду жилья в новогодние каникулы вошли: Ярославская область (47,3 тысячи рублей), Подмосковье (42,8), Калужская область (37,5), Тверская область (35,2), Ленинградская область (33,5), Кемеровская область (32,2), Карелия (28,4), Владимирская область (28,4), Башкирия (27,1) и Карачаево-Черкесия (24,6).

Москва и Санкт-Петербург занимают 16 и 18 места по общим тратам на жилье на одну бронь – 16,3 и 14,5 тысячи рублей соответственно. У Иркутской области 11-е место.

Отмечается, что в среднем туристы снимают жилье для новогоднего отдыха в регионах России на три-четыре ночи, а по длительности отдыха лидируют горнолыжные курорты в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Сочи – там останавливаются примерно на одну неделю.

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