Ангарские «Свидетели Иеговы» пытались подарить участок земли испанским единоверцам

Ангарск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарские «Свидетели Иеговы» пытались незаконно пожертвовать участок земли испанским единоверцам.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, им удовлетворены требования прокурора Ангарска о признании недействительным договора пожертвования и передаче в собственность Российской Федерации помещения и земельного участка. Напомним, в 2017 году решением Верховного суда РФ ликвидирована религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру отделения, в том числе и действующая местная религиозная организация на территории Ангарска – «Свидетели Иеговы». По закону имущество ликвидируемой организации обращено в собственность Российской Федерации.

Во время проведения проверки Минюстом РФ местные свидетели Иеговы поняли, что дальнейшая религиозная деятельность организации невозможна, а находящееся в собственности имущество может быть изъято. В результате они поспешили оформить договор пожертвования и передать в собственность единоверцев в Испании здание и земельный участок, где проводились богослужения.

На суде установлено, что договор пожертвования был заключен не для передачи недвижимости в общеполезных целях, а чтобы избежать утраты этого имущества.

Решением суда договор пожертвования был признан недействительным.

Напомним, ранее подобным образом избежать потери недвижимости пытались братские «Свидетели Иеговы», «пожертвовавшие» здание и землю единоверцам из Австрии.