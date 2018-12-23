|Недвижимость
|24.12.2018
|
Ангарские «Свидетели Иеговы» пытались подарить участок земли испанским единоверцам
|
Ангарск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарские «Свидетели Иеговы» пытались незаконно пожертвовать участок земли испанским единоверцам.
Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, им удовлетворены требования прокурора Ангарска о признании недействительным договора пожертвования и передаче в собственность Российской Федерации помещения и земельного участка. Напомним, в 2017 году решением Верховного суда РФ ликвидирована религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру отделения, в том числе и действующая местная религиозная организация на территории Ангарска – «Свидетели Иеговы». По закону имущество ликвидируемой организации обращено в собственность Российской Федерации.
Во время проведения проверки Минюстом РФ местные свидетели Иеговы поняли, что дальнейшая религиозная деятельность организации невозможна, а находящееся в собственности имущество может быть изъято. В результате они поспешили оформить договор пожертвования и передать в собственность единоверцев в Испании здание и земельный участок, где проводились богослужения.
На суде установлено, что договор пожертвования был заключен не для передачи недвижимости в общеполезных целях, а чтобы избежать утраты этого имущества.
Решением суда договор пожертвования был признан недействительным.
Напомним, ранее подобным образом избежать потери недвижимости пытались братские «Свидетели Иеговы», «пожертвовавшие» здание и землю единоверцам из Австрии.
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram