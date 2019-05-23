Более 20 семей в Иркутской области с начала года получили льготную ипотеку

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области с февраля по май 2019 года получили 22 льготных ипотечных жилищных кредита на общую сумму более 42 млн рублей.

Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, пишет пресс-служба губернатора. Сейчас на рассмотрении находится еще 15 заявок на общую сумму 29 млн рублей.

Напомним, правительством Иркутской области продолжается реализации мероприятия по предоставлению льготных ипотечных жилищных кредитов по стандартам АО «ДОМ.РФ» работникам государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, на приобретение или строительство жилья. Процентная ставка по льготным ипотечным жилищным кредитам составляет от 7,25%, ее расчет производится исходя из размера первоначального взноса от стоимости жилого помещения.

Светлана Свиркина рассказала, что на реализацию механизма льготного ипотечного кредитования в 2019 году было предусмотрено 10 млн рублей из областного бюджета. Однако в связи высокой заинтересованностью людей в этом механизме в рамках уточнения закона Иркутской области предусмотрено увеличение финансирования на 18,5 млн рублей. Это позволит улучшить жилищные условия 125 семьям.

КООРДИНАТЫ:

Задать вопросы и получить информацию о льготной региональной программе можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по телефону (3952) 707-267, контактное лицо Галина Шевченко, а также в отделении филиала ПАО Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в городе Иркутске по адресу: ул. Иосифа Уткина, д. 24, и по телефону: 8 (3952) 500 355 доб. 122, доб. 168, доб. 115.