Более 4 млн рублей выделят власти Ангарска на снос здания ДК "Дружба"

Ангарск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Ангарского городского округа объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для сноса здания бывшего Дома культуры "Дружба" в микрорайоне Цементный.

Общая стоимость работ составит 4 млн 400 тысяч рублей, средства поступят из бюджета муниципального образования. Победитель торгов должен будет произвести демонтаж капитального нежилого кирпичного здания Дома культуры площадью 2660,3 кв м, очистить территорию и вывезти строительный мусор на полигон ТБО, засыпать котлован и выполнить рекультивацию земельного участка. Работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней со дня подписания контракта.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 августа. Аукцион в электронной форме пройдет на площадке РТС-тендер 22 августа в 13:00.

Как сообщается на сайте администрации АГО, жители микрорайона Цементный обращались к властям по поводу закрытого ДК "Дружба" еще в 2012 году. Однако этот вопрос так и не был решен, со временем здание окончательно обветшало и представляло угрозу для местных жителей, особенно детей. В марте 2019 года мэр округа Сергей Петров сообщил, что по многочисленным обращениям жителей в этом году в бюджете городского округа предусмотрены средства на снос здания. Что будет построено на месте бывшего Дома культуры, пока не сообщается.

Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:



