|Недвижимость
|16.08.2019
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Более 4 млн рублей выделят власти Ангарска на снос здания ДК "Дружба"
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Ангарск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Ангарского городского округа объявила
Общая стоимость работ составит 4 млн 400 тысяч рублей, средства поступят из бюджета муниципального образования. Победитель торгов должен будет произвести демонтаж капитального нежилого кирпичного здания Дома культуры площадью 2660,3 кв м, очистить территорию и вывезти строительный мусор на полигон ТБО, засыпать котлован и выполнить рекультивацию земельного участка. Работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней со дня подписания контракта.
Заявки на участие в торгах принимаются до 22 августа. Аукцион в электронной форме пройдет на площадке РТС-тендер 22 августа в 13:00.
Как сообщается на сайте администрации АГО, жители микрорайона Цементный обращались к властям по поводу закрытого ДК "Дружба" еще в 2012 году. Однако этот вопрос так и не был решен, со временем здание окончательно обветшало и представляло угрозу для местных жителей, особенно детей. В марте 2019 года мэр округа Сергей Петров сообщил, что по многочисленным обращениям жителей в этом году в бюджете городского округа предусмотрены средства на снос здания. Что будет построено на месте бывшего Дома культуры, пока не сообщается.