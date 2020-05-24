Более 900 квартир планируется предоставить до конца года детям-сиротам в Иркутской области

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Около тысячи жилых помещений будет предоставлено детям-сиротам Иркутской области в 2020 году – это почти в три раза больше, чем в 2019.

На реализацию программы предоставления жилья детям-сиротам предусмотрено 1 млрд 450 тысяч рублей, из них больше одного миллиарда рублей – средства областного бюджета.

С начала этого года гражданам по договору специализированного найма было передано 111 жилых помещений в Зиме, Свирске, Черемхово, Саянске, Братске, Слюдянке, Байкальске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Шелехове, селе Баклаши Шелеховского района и Усольском районе.

Кроме того, 242 жилых помещения приобретены в государственную собственность Иркутской области для их дальнейшего предоставления детям-сиротам. Из них в Черемхово – 29 жилых помещений, Слюдянке – 16, Усолье-Сибирском – 81, Ангарске – 24, Усть-Илимске – 30, Братске – 41 и Зиме – 21. Их планируют передать гражданам в июле 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Также завершается строительство двух многоквартирных жилых домов по долевому участию – на 240 квартир в Иркутске и на 117 квартир в Шелехове. Предоставление квартир в указанных домах будет осуществляться в 3 квартале 2020 года.

Всего в текущем году на территории Иркутской области в рамках подпрограммы детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот планируется предоставить 927 жилых помещений.

В последующие годы работа по обеспечению детей-сирот жилыми помещениям будет продолжена с соответствующим финансовым обеспечением: на 2021 год – 1,6 млрд рублей, на 2022 год – 3,28 млрд рублей.