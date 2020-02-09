Более пяти тысяч обращений граждан рассмотрели в 2019 году специалисты управления Росреестра по Иркутской области

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В 2019 году управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 5 тысяч обращений граждан и юридических лиц. В том числе, более 3,5 тысяч жителей региона смогли получить помощь специалистов управления в ходе личного приема.

Основная часть вопросов, поступивших в управление Росреестра в прошлом году, касалась процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, электронных услуг и сервисов Росреестра.

В ведомстве напоминают, что направить обращение в управление Росреестра по Иркутской можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Академическая, 70 или по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Записаться на личный прием к руководителю, заместителям руководителя или начальникам отделов аппарата управления Росреестра в Иркутске можно по телефонам: 450-150 (доб. 2) и 450-100.

С графиком личного приема граждан, порядком рассмотрения обращений и записи на личный прием к должностным лицам ведомства можно ознакомиться на сайте Росреестра .