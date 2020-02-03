Борис Билалов: из 31 дома-долгостроя в Приангарье решения требуют 13

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из реестра проблемных объектов строительства, где числится 31 дом-долгострой, 10 в ближайшее время будут исключены, еще восемь планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Решения требуют 13 домов, сообщает пресс-служба губернатора.

Как пояснил руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Борис Билалов на оперативном совещании в региональном правительстве, посвященном созданию областного фонда защиты прав дольщиков, по 10 проблемным домам либо не были заключены договоры долевого строительства, либо в ближайшее время будут проведены расчеты с кредиторами в рамках дела о банкротстве застройщика. На восьми объектах идет строительство.

Напомним, фонд защиты прав дольщиков является подразделением АО «Дом.РФ». На совещании врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил правительству региона не позднее 1 марта 2020 года подготовить все необходимые документы для его создания. Требуется оперативно определить учредителя фонда, генерального директора, решить вопросы финансирования деятельности структуры, а также предусмотреть в бюджете Иркутской области средства на софинансирование завершения строительства проблемных объектов.

– Специалисты АО «Дом.РФ» посетили Иркутскую область, побывали на проблемных объектах, изучили проектную документацию и определили объем необходимых финансовых вложений – это 1,4 млрд рублей. Фонд работает на условиях софинансирования. По его условиям, более 1 млрд рублей может быть предоставлено из федерального бюджета, 297 млн рублей – из областного, – отметил Борис Билалов.