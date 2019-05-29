Хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием установят в Тайшетском районе

Тайшетский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Бирюсинске в Тайшетском районе планируется установить хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием.

Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев, пишет пресс-служба губернатора.

– Ранее в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» для муниципальных образований Иркутской области уже приобретались и монтировались хоккейные корты с каркасно-тентовыми конструкциями. Такие объекты были открыты в Иркутске, Братске, Иркутском, Нижнеудинском районах и других территориях. При поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко в этом году мероприятие было возобновлено, – рассказал Павел Богатырев.

Сейчас министерство спорта Приангарья заключило государственный контракт на приобретение хоккейного корта и каркасно-тентовой конструкции. Из областного бюджета на эти цели в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 – 2024 годы будет направлено 12,4 млн рублей.

– Установка каркасно-тентовых конструкций позволяет продлить сезон ледовой подготовки спортсменов, улучшить условия проведения тренировочного процесса, а также положительно влияет на развитие дворовых видов спорта на территории области, – отметил заместитель министра спорта области.

В этом году на новом хоккейном корте с каркасно-тентовым укрытием планируется провести Спартакиаду дворовых команд Иркутской области, а в 2020 году крытый корт должен принять второй этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова.