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Недвижимость
20.11.2019

Депутаты думы Иркутска обсудят целесообразность ремонта здания бывшего кинотеатра «Чайка»

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска и спикер Дмитрий Ружников проверили техническое состояние бывшего кинотеатра «Чайка» в ходе выездного совещания 19 ноября. После реконструкции здания администрация города предлагает разместить в нем молодежный центр, а некоторые депутаты считают, что земельный участок под ним подойдет для строительства детской поликлиники №5. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Сейчас из бывшего кинотеатра вывезено все оборудование и мебель, частично демонтированы коммуникации, нет отопления. По факту от кинотеатра остались одни бетонные стены, в настоящее время здесь невозможно создать организацию массового посещения. Кроме того, по мнению депутатов, строение разрушается, а потому возник вопрос целесообразности его восстановления.

По информации мэрии, сроки восстановительных работ не определены. Также нет сметы, неизвестна сумма затрат из бюджета города. Пока что имеется только дизайн-проект реконструкции. По оценке администрации города, на восстановление и ремонт здания  уйдет не менее 70 миллионов рублей. Запустить работу молодежного центра планируется в течение 5-7 лет. При этом здание не будет эксплуатироваться, но его потребуется содержать и охранять. Депутаты усомнились в необходимости таких затрат.

Вместе с тем у города уже есть два подобных объекта. Оба приобретены в конце 2013 года. Это бывший кинотеатр «Марат», который уже шесть лет не эксплуатируется и до сих пор не восстановлен, и дом культуры на улице Советская (бывший ночной клуб «Панорама» возле Дворца бракосочетаний).

Вместе с тем депутаты обсудили другие земельные участки, на которых может быть построено детское лечебное учреждение. Так, имеется земля на улице Челнокова в непосредственной близости от поликлиники №5. Первым этапом его передадут области, после чего потребуется расселить четыре жилых дома (в общей сложности на 20 квартир) и эту часть участка также передать в собственность региона. После проведения процедур по объединению участков будет высвобождена площадь в 1,5 гектара. Это позволит построить не только детскую поликлинику, но и новое медучреждение для взрослого населения. Однако этот вариант решения проблемы со строительством детской поликлиники сложен для реализации и может затянуться на неопределенный срок.

Депутаты решили по итогам выездного совещания снова обсудить этот вопрос на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по градостроительству, архитектуре и дизайну.

Напомним, дебаты о судьбе бывшего кинотеатра «Чайка» разгорелись 30 октября на депутатских слушаниях. С докладом выступил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким. Мэрия выступает с инициативой по реконструкции помещения бывшего кинотеатра для организации там многофункционального молодежного центра. Он отметил, что на эту тему проходили общественные слушания, идею активно поддержала молодежь.

Между тем правительство Иркутской области настаивает на сносе здания и строительстве на его месте детской поликлиники.

Мнения депутатов разделились, так как участок земли, на котором стоит «Чайка», меньше, чем требуется для строительства поликлиники, а также имеет другое назначение.

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