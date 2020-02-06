Депутаты ЗС проконтролируют строительство спорткомплекса в селе Знаменка Жигаловского района

Жигаловский район, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол и депутаты Ирина Синцова и Артем Лобков в рамках парламентского контроля посетили площадку строящегося спортивно-оздоровительного комплекса в селе Знаменка Жигаловского района.

Строительство комплекса планируют завершить в 2020 году, сообщает пресс-служба областного парламента.

– В Знаменке работает единственная на территории района средняя школа, не имеющая стандартного спортивного зала. Поэтому в селе остро стоял вопрос строительства спортивно-оздоровительного комплекса. Объект должен быть построен качественно и сдан в срок, – подчеркнул Сергей Сокол.

Здание нового СОКа будет каркасным с игровым залом площадью более 384 квадратных метра. В нем разместятся раздевалки, тренажерный зал, тренерская, медкабинет, а также туалеты и душевые. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, газоны, цветники и посадят кустарники. Для маломобильных посетителей проектом предусмотрены пандусы на перепадах высот.

По словам мэра района Игоря Федоровского, знаменские спортсмены являются одними из сильнейших в Жигаловском районе. Среди них есть многократные призеры районных спартакиад, которые входят в состав сборных команд Жигаловского района по различным видам спорта. Строительство комплекса, отметил мэр, позволит еще больше раскрыть потенциал местных спортсменов, а также в целом будет содействовать развитию спорта в районе.

Сергей Сокол подытожил, что до ввода объекта в эксплуатацию ход строительства будет находиться на депутатском контроле. А также добавил, что по итогам рабочей поездки будет проведен анализ потребности района в целом в спортивных сооружениях, не только комплексов, но и кортов или спортивных площадок.