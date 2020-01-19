Детский сад «Аленушка» в Тулуне открыли после капремонта

Тулун, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне 20 января после капитального ремонта торжественно открыли детский сад «Алёнушка», который пострадал от летнего наводнения. Принимала объект межведомственная комиссия во главе с исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области Владимиром Дорофеевым.

Как сообщает пресс-служба главы региона, детский сад ввели в эксплуатацию в 1978 году. Учреждение рассчитано на шесть групп: две группы раннего возраста (с полутора до трёх лет) и четыре младшего и старшего возрастов (с трёх до семи лет).

Во время паводка была затоплена территория учреждения, вода в здании поднялась до 1,5 метров. В результате пришли в негодность полы первого этажа, двери, частично стены и кафельная плитка, кирпичные перегородки. На территории находилось шесть прогулочных участков, все постройки на них были разрушены. Также был подмыт фундамент детского сада, разрушено асфальтное покрытие.

На капитальный ремонт здания из областного бюджета выделили около 17 миллионов рублей. В результате обследования здания было принято решение о выборочном капитальном ремонте первого этажа и благоустройстве территории. Как рассказала заведующая детским учреждением Екатерина Кузнецова, в ходе ремонта поменяли двери, полы, перекрытия, заменили канализацию, электропроводку, системы водоотведения, водоснабжения, отопления. Было приобретено и новое оборудование.

– Сегодня этот детский сад обретает второе рождение. Дети уже вернулись в обновленные группы. Спасибо всем, кто восстанавливал учреждение. Отрадно, что в пострадавших территориях происходит все больше и больше приятных событий. Скоро мы будем сдавать новое жилье в Тулуне, амбициозные задачи ставит временно исполняющий обязанность губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. И мы эти задачи выполним, – отметил Владимир Дорофеев.