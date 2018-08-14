Детский сад в Хохорске Боханского района планируют сдать в октябре

Боханский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по строительству детского сада в поселке Хохорск Боханского района идут в соответствии с графиком. Об этом во время выездного совещания сообщил первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, застройщиком объекта является ООО «Иркутская транспортная компания». Детский сад на 98 мест состоит из двух блоков: блок №1 – административно-бытовой корпус, блок №2 – корпус для размещения групповых комнат.

Представители регионального Минстроя еженедельно выезжают на объект с целью контроля исполнения графика.

На сегодняшний день на блоке №2 ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и облицовке стен гипсокартонными листами. В блоке №1 осуществляются работы по армированию перекрытия.

– График строительства скорректирован относительно готовности отдельных видов работ на объекте. Задача – сдать объект в октябре этого года, – отметил Виктор Бровко.

Напомним, строительство детского сада в поселке Хохорск началось в 2017 году. На это выделено из областного бюджета выделено 118,9 млн рублей и 6,8 млн рублей из местного бюджета.