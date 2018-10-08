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09.10.2018

Девять заявок подано на конкурс концепций застройки Цесовской набережной в Иркутске

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске до 6 ноября 2018 года набирают участников конкурсов на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию Цесовской набережной и универсального концертного зала на 1200 мест в Иркутске. Уже подано девять заявок.

Напомним, о проведении конкурсов было объявлено в начале сентября. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на зампредседателя комитета по градостроительной политике администрации – главного архитектора города Сергея Александрова, информация вызвала большой интерес среди горожан, профессионального сообщества архитекторов, строителей, дизайнеров. В связи с этим проводятся встречи и обсуждения. Так, был проведен «круглый стол» с участием представителей администрации, архитектурного сообщества и инвестора.

– В Иркутске необходимо благоустроить Цесовскую набережную и построить современный концертный зал, но до реализации этих важных для города проектов необходимо принять взвешенное, оптимальное решение. Оно должно соответствовать запросам жителей, архитекторов, строителей, инвесторов и способствовать созданию качественной и комфортной городской среды, – подчеркнул Сергей Александров. – При этом проекты должны органично вписываться в облик исторического центра Иркутска, а также быть привлекательными для потенциальных инвесторов.

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