|Недвижимость
|17.04.2020
|
Для работников соцсферы Иркутской области на льготную ипотеку заложили 8,3 миллионов рублей
|
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врачи, учителя, работники культуры Иркутской области могут получить ипотечный кредит по льготной ставке. Для его реализации в этом году в областном бюджете предусмотрено 8,3 млн рублей. С помощью этих средств предоставляют льготные ипотечные жилищные кредиты с процентной ставкой на 3% ниже от установленной АО «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба регправительства.
Стать участниками программы льготного ипотечного жилищного кредитования могут работники муниципальных и государственных учреждений, к которым, в частности, относятся школы, больницы, социальные учреждения, спортивные школы, библиотеки, дома культуры. Процентная ставка для них составляет 5,15% годовых, её расчёт производится исходя из размера первоначального взноса.
В 2020 году планируется предоставить 36 льготных ипотечных кредитов на приобретение 1 985 квадратных метров жилья. Приобрести квартиру в новостройке или построить дом можно в любом районе, не зависимо от места фактического проживания, отмечают в правительстве Иркутской области.
КООРДИНАТЫ: