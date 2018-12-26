Для школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске купили спортзал дзюдо

Братск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области приобрело спортивный зал дзюдо для областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу регионального Минспорта Илью Резника.

На эти цели из областного бюджета в рамках реализации гопрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы направлено 32,5 млн рублей.

– Приобретение спортивного зала, построенного в 2018 году, позволит значительно укрепить материально-техническую базу областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак», воспитанники которой завоевывают медали на всероссийских и международных соревнованиях. Зал полностью соответствует требованиям для проведения тренировочного процесса и соревнований по дзюдо, – отметил Илья Резник.

Отмечается, что новое здание находится в непосредственной близости с учебно-тренировочной базой спортивной школы олимпийского резерва «Спартак». Кроме спортивного зала, есть тренажерный зал, административные и бытовые помещения. Здание доступно для маломобильных групп населения.