Дмитрий Бердников поделился успехами иркутского градостроительства с участниками Восточного экономического форума

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил с докладом на четвёртом Восточном экономическом форуме на сессии «Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Дмитрий Бердников поделился опытом Иркутска по ликвидации ветхого жилья и формированию комфортной среды, рассказал об успешной реализации проекта по развитию застроенных территорий, реновации исторического центра. В своём докладе глава областного центра отметил, что уровень жизни городского сообщества во многом зависит от качества среды, и важным здесь является вопрос ликвидации ветхого жилья. Мэр Иркутска подчеркнул, что майские указы президента в столице Приангарья выполнены в срок и полностью. В рамках исполнения было расселено 137 многоквартирных дома. Также в Иркутске ведется расселение по специально разработанной муниципальной программе. Она реализуется на средства городского бюджета. По сравнению с 2017 ее финансирование в этом году увеличено в два раза. Кроме того, в Иркутске с успехом реализуется механизм развития застроенных территорий (РЗТ). Объемы расселения по этому проекту сопоставимы с количеством домов, расселенных за счет федеральных и муниципальных программ. В рамках реализации РЗТ заключены договоры на расселение 187 домов, что позволит возвести на этих территориях порядка 650 тысяч кв м нового жилья, сообщили в администрации Иркутска. По словам мэра, решая проблематику ветхого жилья, нельзя не учитывать общее преображение и благоустройство городской среды. Столица Восточной Сибири относится к историческим поселениям федерального и регионального значения. Иркутск является первым городом в Сибири, где начали использовать комплексный подход при реконструкции деревянного центра и воссоздании исторической среды. В своем докладе Дмитрий Бердников также отметил, что сегодня крайне важно синхронизировать работы по всем направлениям. Так, например, строительство нового жилья, воплощение инвестиционных проектов должно вестись с учетом реализации федеральных и муниципальным программ. При этом мнение населения в вопросах о качестве городской среды должно быть определяющим. Необходимо выстроить эффективный диалог между муниципальной властью и горожанами. – Для гармоничного развития городов, о котором говорил президент Владимир Путин на урбанистическом форуме, важно взаимодействие всех уровней власти. Мы видим вектор развития, который задает федеральный центр, и активно встраиваемся в эти процессы, – подчеркнул Дмитрий Бердников. СПРАВКА: Форум открылся во Владивостоке 11 сентября. В нем принимает участие более 6 тысяч гостей из 60 стран. На сессии также выступали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, председатель госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») Игорь Шувалов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, гендиректор Auggreko Eurasia Алекс де Валухофф, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов и председатель правления, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

Свою работу Восточный экономический форум завершит 13 сентября. Для участия в его мероприятиях в столицу Приморья прибыл Владимир Путин и первые лица других государств – премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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